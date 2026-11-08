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Kumluca'da 15 yıl hapis cezası bulunan 3 kişi dahil 4 kişi tutuklandı

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Kumluca'da emniyet ekiplerinin operasyonunda hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi ile 15 yıl hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı. Şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Elmalı Ağır Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar ve operasyonlar sonucu hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapsi bulunan 1 kişi ve haklarında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin aranan şahıslar üzerine yapmış olduğu çalışmalar ve operasyonlar sonucunda, haklarında yakalama müzakeresi bulunan, 2 ayrı 'dolandırıcılık' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.K isimli şahıs, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan A.Y. isimli kadın şahıs, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan K.A . isimli şahıs ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahıslar polis sorumluluk bölgesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar Kumluca İlçe Emniyet Ekipleri tarafından Kumluca Adliyesi'ne sevk edildiler. Şahıslar, Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanarak Elmalı Ağır Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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