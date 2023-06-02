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Kumarbazlar jandarmayı karşılarında görünce ne yapacağını şaşırdı

Kumarbazlar jandarmayı karşılarında görünce ne yapacağını şaşırdı

3. Sayfa Haberleri

İzmir'in Bornova ilçesinde, iki farklı işletmede kumar oynarken yakalanan 96 kişiye 389 bin 280 TL idari para cezası kesildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde, iki farklı işletmede kumar oynarken yakalanan 96 kişiye 389 bin 280 TL idari para cezası kesildi. Jandarmayı karşılarında görünce ne yapacağını şaşıran kumarbazlar kaçmaya çalıştı; ama başarılı olamadı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bornova ilçesindeki Yaka ve Gökdere Mahallesi'nde bulunan iki farklı umuma açık işletmede kumar oynandığının bilgisini aldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı istikametinde harekete geçen Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere baskın yaptı. Baskınlarda, o sırada tombala oynayan 96 kişi suçüstü yakalandı. Bu kişilere, 389 bin 280 TL idari para cezası kesildi.

Defalarca mühürlenmişti, bazıları kaçmaya çalıştı

Jandarmayı karşısında gören kumarbazlar ne yapacağını şaşırdı. Bazıları kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Tombala oynanan işletmelerin, daha önce defalarca mühürlendiği; ama yine de mühür bozularak kumar oynandığı belirlenirken, kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu.

Şüpheliler A.Ç. ve Ö.T. hakkında ise "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" ve "Mühür Bozma" suçundan adli işlem başlatıldı. İşletmeler yeniden mühürlenerek kapatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bornova İzmir 3. Sayfa Haberler

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