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Kumar oynayanlara 10 bin lira ceza

3. Sayfa Haberleri

Kumar oynayanlara 10 bin lira ceza

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen şüphelilere 10 bin 914 lira ceza uygulandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen şüphelilere 10 bin 914 lira ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesi Müftü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kahvehanede Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yapılan denetimlerde kumar oynandığı tespit edildi. Kumar oynatan iş yeri sorumlusu şüpheli N.S. adli işlem yapılmak üzere Asayiş Büro Amirliğine sevk edildi. Kumar oynadıkları anlaşılan E.S., İ.S., Y.A., S.A. ve U. Ö. isimli şahıslara idari işlem gereği 10 bin 914 TL para cezası uygulandı. Suça gerekçe olan 95 adet iskambil kağıdı ve 230 TL para ise muhafaza altına alındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Büro Zonguldak Ereğli 3. Sayfa Haberler

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