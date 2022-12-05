Kumar oynayan 6 kişiye 39 bin 609 TL ceza 3. Sayfa Haberleri Antalya'da jandarma ekipleri operasyon düzenlediği operasyonda kumar oynayan 6 kişiye 39 bin 609 TL ceza yazıldı. Antalya'da jandarma ekipleri operasyon düzenlediği operasyonda kumar oynayan 6 kişiye 39 bin 609 TL ceza yazıldı. Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesindeki bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Kahvehaneye düzenlenen operasyonda kumar oynayan 5 kişi suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri işletme sahibi M.T. ile R.K, İ.T, M.Ç, ve A.U.'ya toplamda 39 bin 609 TL para cezası kesildi. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Antalya Alanya 3. Sayfa Haberler

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