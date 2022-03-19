Kumar oynayan 14 kişiye 25 bin 466 TL ceza kesildi

İSTANBUL (İHA) - İstanbul genelinde dün akşam saatlerinde cafe, restoran ve derneklere denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde kumar oynadıkları tespit edilen 14 kişiye 25 bin 466 TL para cezası uygulanırken ruhsatsız faaliyet gösteren 4 iş yeri mühürlendi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul genelinde kumar oynayan ve oynatan şahıslara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Ahlak Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda dün akşam 21.00 ile 00.00 saatlerinde arasında restoran, cafe ve dernek gibi yerlere denetim yapıldı. 177 ekip 421 personelin katıldığı denetimlerde, 428 kahvehane, 46 dernek ve 68 ruhsatsız iş yerine girildi. Denetimlerde toplam 3 bin 877 kişinin GBT sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı, 14 şahıs ise Kabahatler Kanunu 34. madde gereğince 25 bin 466 TL idari para cezası uygulandı. Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, 1 adet kumar makinesine, kumarda kazanıldığı düşünülen 2 bin 650 TL'ye ve 4 deste iskambil kağıdına el koydu. Ruhsatsız olduğu düşünülen 4 iş yeri ise mühürlendi. - İSTANBUL

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