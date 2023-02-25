Kumar oynatılan iş yerine polis baskını 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polis ekiplerinin denetimleri esnasında içerisinde kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerinde 4 kumar makinesine el konuldu. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polis ekiplerinin denetimleri esnasında içerisinde kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerinde 4 kumar makinesine el konuldu. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Gölcük ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler esnasında O.B. (44) isimli şahsın işyerinde, 4 adet 'Slot' olarak tabir edilen kumar makinasının olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şahsa adli işlem uygulanırken, 4 kumar makinesine ekipler tarafından el konulduğu öğrenildi. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli Gölcük 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kumar oynatılan iş yerine polis baskını - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.