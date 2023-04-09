Kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 40 bin 500 TL ceza

Manisa'nın Akhisar ve Şehzadeler ilçelerinde kumar oynanan bir bağ evi ile kıraathaneye düzenlenen operasyonda yakalanan 11 kişiye 40 bin 550 TL ceza kesildi.

Manisa'nın Akhisar ve Şehzadeler ilçelerinde kumar oynanan bir bağ evi ile kıraathaneye düzenlenen operasyonda yakalanan 11 kişiye 40 bin 550 TL ceza kesildi.

Akhisar ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucu; Akhisar ilçesinde L.B. isimli şahsın bağ evinde kumar oynattığı, Şehzadeler ilçesinde B.Ç. isimli şahsın kıraathanede kumar oynattığı duyumunun alınması üzerine, bağ evinde yapılan arama ve kıraathanede yapılan kontrolde; 5 deste iskambil kağıdı, 10 bin 300 TL'lik nakit para, oyun zarı, 1 adet kasatura, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Kumar oynayan 11 kişiye toplamda 40 bin 550 TL idari yaptırım kararı uygulanırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA