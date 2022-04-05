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Kumar oynarken suç üstü yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kumar oynarken suç üstü yakalandılar

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye para cezası uygulandı.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (İHA) - ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar ve tombala oynanmasını önleme faaliyeti çerçevesinde Odunpazarı'nda bulunan bir işyerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, kumar oynayan 3 şahsa toplamda 5 bin 457 TL idari para cezası uygulanırken, kumar oyununa konu olan bir miktar para ele geçirildi. M.Z. isimli şahsa ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Para Cezası, Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Haberler

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