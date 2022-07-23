Kumar oynanan kahvehaneye baskın: Binlerce lira ceza kesildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kumar oynanan kahvehaneye baskın: Binlerce lira ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kumar oynanan kahvehaneye baskın: Binlerce lira ceza kesildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde polis ekiplerince bir kahvehaneye yapılan baskında, kumar oynayan 31 şahsa toplam 56 bin 389 TL para cezası kesilirken, kahvehane geçici süreyle faaliyetten men edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde polis ekiplerince bir kahvehaneye yapılan baskında, kumar oynayan 31 şahsa toplam 56 bin 389 TL para cezası kesilirken, kahvehane geçici süreyle faaliyetten men edildi.

Hendek ilçesinde bulunan bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa düzenlenen operasyonda; 31 şahıs ile kumar oynanması için yer imkanı sağlayan İ.C. (50) yakalandı. Operasyonda; 2 bin 180 TL kumar parası, 1 adet tombala tabelası, 50 adet tombala kağıdı, 180 adet tombala pulu, 1 adet ruhsatsız tabanca ile şarjöründe 7 adet fişek ele geçirildi. Kumar oynayan 31 şahsa kabahatler kanunun ilgili maddesi gereğince toplamda 56 bin 389 TL para cezası kesildi. Kahvehane geçici süreyle faaliyetten men edilirken, yakalanan şahıslara ilgili adli ve idari işlem gerçekleştirildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hendek 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title