Kumar operasyonunda 4 kişi yakalandı - Haberler

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Kumar operasyonunda 4 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kumar operasyonunda 4 kişi yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen kumar operasyonunda 4 kişiye idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen kumar operasyonunda 4 kişiye idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince kumar, tombala önleme faaliyeti çerçevesinde operasyon düzenlendi. Odunpazarı İlçesi'nde bulunan bir işletmeye yapılan operasyonda, kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa toplamda 7 bin 276 TL idari para cezası uygulanırken, kumar oyununa konu olan bir miktar para ele geçirildi.

İşletme sahibi E.Ö. hakkında ise 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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