Eskişehir'de Hırsızlık Yapan Şoför, 72 Yaşındaki Kadını Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklandı

Eskişehir'de kumar borcundan dolayı bir evden hırsızlık yaptığı esnada 72 yaşındaki Safinaz A.'yı darp ederek öldürdüğü iddia edilen hasta nakil ambulansı şoförü Mehmet U., "Bir elimde ağzını kapatıp diğer elimde zorla bileziği aldım. Ben evden ayrıldığımda teyze hayattaydı" diyerek kendisini savundu.

22 Ocak 2024'te Zafer Mahallesi Özen Sokak'ta meydana gelen olayda, Safinaz A., eve gelen eşi M.A. ve oğlu Ö.A. tarafından salonda hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, Safinaz A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Evinin salonunda eşi ve oğlu tarafından ölü olarak bulunan Safinaz A.'nın yüz ve bilek kısmındaki morluklar nedeniyle ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptıkları inceleme sonucunda Safinaz A.'nın boynunun kırık olduğu ve darp sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği belirlendi. Safinaz A.'nın cansız bedeni, otopsisinin yapılması amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek, Safinaz A.'nın evine yüzü kar maskeli elleri eldivenli bir şüphelinin girdiği belirlendi. Kamera kayıtlarında yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin, bir sağlık kuruluşunda hasta nakil ambulansı şoförü olarak ve bir kereste fabrikasında çalışan Mehmet U. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda eldiven ve bir miktar para ele geçirilirken, şüphelinin kereste fabrikasında çalışan Safinaz A.'nın eşinden evde altın olduğunu öğrendiği ve anahtarını çaldığı öğrenildi. Hırsızlık amacıyla eve kar maskesiyle ve eldivenle eve giren Mehmet U.'nun, Safinaz A.'nın kolundaki bileziği çaldığı ve bir kuyumcuya sattığı belirlendi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Mehmet U.'nun yanı sıra öldürülen Safinaz A.'nın yakınları ile avukatlar katıldı. Duruşmada ilk savunmasını yapan tutuklu sanık Mehmet U., kumar borcundan dolayı hırsızlık yapmak için eve girdiğini ve Safinaz A.'nın kolundaki bileziği çalarak sattığını itiraf etti. Kendisi evden çıkarkan Safinaz A.'nın hayatta olduğunu belirten Mehmet U., cinayeti kabul etmedi.

"Safinaz A.'nın eşi evdeki altınlardan bahsettiği için anahtarı çaldım"

Tutuklu sanık Mehmet U., yaşanan olayı en başından itibaren anlattı. 2017 yılından beri oynadığı bahis oyunları nedeniyle bankalara borçlu olduğunu belirten Mehmet U., aynı işyerinde çalıştığı Mehmet A.'nın her ay altın aldığını anlatması sonucunda evinin anahtarını çaldığını itiraf etti. Olay günü dışında eve 2 kez gittiğini fakat içeride birisinin olmasından dolayı geri döndüğünü iddia eden Mehmet U., "Aileye başsağlığı diliyorum, böyle bir olayla karşılaştığım için pişmanım, üzgünüm. 2017'den bu yana bahis oynuyorum ve bu nedenle yüklü borcum var. Bankalara da kredi borçlarım var. Sağlık kuruluşunda ambulansla nakil aracı şoförlüğü yanı sıra hafta sonu taksi ile saatli başka bir iş daha yapıyorum. Safinaz A.'nın eşi Mehmet A. ile 6 ay önce girdiğim saatlik iş sırasında tanıştım. O işyerinde ben şoförlük ve odun keserek para kazanıyordum. Mehmet A. işyerinde ara sıra evdeki altınlarından, ayda 4 adet altın yaptığından, eşinin öğlen saatlerinde pazara gittiğinden bahsediyordu. Bunları diğer çalışan arkadaşlar da duydu. Olaydan bir ay önce evin anahtarını almaya karar verdim. Mehmet A.'nın işyerindeki dolabından ev anahtarlarını aldım. Olaydan önce 17 ve 19 Ocak'ta eve gittim. Anahtarları denedim dış kapıyı açtım ama içeri girmedim, daire kapısında da ayakkabılar vardı o zaman girmekten vazgeçtim" dedi.

"Bir elimde ağzını kapatıp diğer elimde zorla bileziği aldım"

Evdeki altınları çalmak için eve girdiğinde Safinaz A. ile karşılaştığını ve zorla kolundaki bileziği aldıktan sonra olay yerinden ayrıldığını, bu esnada 72 yaşındaki kadının hayatta olduğunu iddia eden Mehmet U., ifadesinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"22 ocakta ödemem gereken borçlarım vardı, yine eve gittim. Evde hiç kimsenin olmadığını öğrenmek için 20 dakika daire kapısı önünde oturdum, zile bastım evde kimse yoktur diye de dua ettim. Zili çalınca bir teyze açtı kapıyı. Apartmana girene kadar maske ve eldiven vardı. Maskemi indirdim, "Seninle bir şey konuşmak istiyorum" diyerek içeri girdim. Salonda "Benim yüklü miktarda borcum var, borç almaya geldim, geri ödeyeceğim" dedim. "İmdat" diye bağırmaya başladı, bu sırada bileğindeki altın bileziği görmüştüm. Bir elimde ağzını kapatıp diğer elimde zorla bileziği aldım. Evden çıkarken benim sırtıma vurdu. Daha sonra evden çıkıp kaçtım. Ben evden ayrıldığımda teyze hayattaydı. Evden çıkınca kuyumcuya gittim bileziği 53 bin liraya bozdurdum. Borçlarımın bir kısmını ödedim. Gece sağlık kuruluşunda nöbetteyken polis geldi, hırsızlık yaptığımı itiraf edip, o gün kullandığım kar maskesini ve eldiveni teslim ettim. Teyzenin öldüğünü o gecenin sabahında gelen avukatımdan öğrendim. Tek amacım altınları alıp borcu ödemekti, Safinaz A.'yı öldürmedim. Karşı tarafın zararını da karşılamak isterim."

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet U.'nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 17 Eylül'e erteledi. - ESKİŞEHİR