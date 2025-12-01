Haberler

Kumar Borcu İçin Eşinin Altınlarını Bozdurdu, Hırsızlık İddiası Sarsıldı

Kumar Borcu İçin Eşının Altınlarını Bozdurdu, Hırsızlık İddiası Sarsıldı
Güncelleme:
İstanbul Sarıyer'de, evindeki altınların çalındığını iddia eden kadın, eşinin kumar borcu nedeniyle ziynet eşyalarını bozdurduğunu öğrenince şok oldu. Eşinin kuyumcuda altınları bozdurma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde evindeki altınların çalındığını söyleyerek polise başvuran kadının ziynet eşyalarını, eşinin kumar borcu için bozdurduğu ortaya çıktı. Şüpheli berberde tıraş olurken yakalanırken, adamın kuyumcuda altın bozdurma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Kasım Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Sarıyer ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evindeki ziynet eşyalarının kaybolduğunu fark eden Ezgi Ö., durumu polise bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ziynet eşyalarının, 5 Kasım Çarşamba günü Ferahevler Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda Ezgi Ö.'nün eşi Mert Ö. (31) tarafından bozdurulduğu öğrenildi.

Eşinin altınlarını kumar borcu için almış

Çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mert Ö.'yü erkek kuaföründe tıraş olduğu sırada yakaladı. Gözaltına alınan Mert Ö., emniyette verdiği ifadede eşinin ziynet eşyalarını kumar borcu nedeniyle aldığını söyledi. 'Evden hırsızlık' suçundan adli işlem yapılan Mert Ö., serbest bırakıldı.

Altınları bozdurma anı kamerada

Şüphelinin kuyumcuda altınları bozdurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin altınları bozdurup parayı aldığı anlar görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
