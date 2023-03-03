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Kumar baskınında para cezası yağdı

3. Sayfa Haberleri

Kumar baskınında para cezası yağdı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kahvehanede kumar oynatan ve oynayan şahıslara 16 bin 220 TL ceza kesildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kahvehanede kumar oynatan ve oynayan şahıslara 16 bin 220 TL ceza kesildi.

İlçeye bağlı Müftü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kahvehanede Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yapılan denetimlerde kumar oynandığı tespit edildi. Kumar oynatan iş yeri sorumlusu şüpheli E.A. adli işlem yapılmak üzere Asayiş Büro Amirliğine sevk edildi. Kumar oynadıkları anlaşılan İ.K., C.P., H.Ç. ve S.B. isimli şahıslara idari işlem gereği 16 bin 220 TL para cezası uygulandı. Bahse konu suça gerekçe olan iskambil kağıdı, 10 adet okey taşı ve 3 bin 870 TL para ise muhafaza altına alındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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