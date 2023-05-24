Kum karma makinesine düşen işçi feci şekilde can verdi

Aksaray'da bir fabrikada kum karma makinesine düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Aksaray - Adana Karayolu Organize Sanayi Fabrikası bölgesinde bulunan bir bims fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada işçi olarak çalışan Nuri Uçan (38), üretim esnasında çalıştığı kum karma makinesinin içine düştü. Durumu fark eden fabrikadaki diğer işçiler olaya hemen müdahale ederken durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekibi ve itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri işçinin hayatını kaybettiğini belirlerken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın başlatıldığı olayla ilgili incelemeler sürüyor. Nuri Uçan'ın cesedi makine içinden Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince çıkarılırken cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - AKSARAY