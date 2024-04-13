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Kulu ilçesinde bayram tatili dönüşü araç yoğunluğu başladı

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Konya- Ankara yol güzergahının geçiş noktası olan Kulu ilçesinde bayram tatili dönüşü karayolunda araç yoğunluğu başladı.

Edinilen bilgiye göre, bayram tatilinin bitmesine 1 gün kala Konya-Ankara yol güzergahı olan Konya'nın Kulu ilçesinde öğle saatlerinden itibaren araç yoğunluğu oluşmaya başladı. İlçe giriş ve çıkış noktalarında bulunan 3 şeritli karayolunda bulunan trafik ışıklarında yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda kuyruklar oluştu. Konya istikametinden Kulu ilçe yönüne, Kulu ilçesinden ise Makas Kavşağı çıkışı olan Alpaslan Mahalle kavşağına kadar uzun kuyrukların oluşurken, karayolunda bulunan polis ekipleri meydana gelebilecek kazalara karşı sürücüleri anons ederek uyarıyor. Karayolundaki yoğunluğun pazar gece saatlerine kadar devam etmesi tahmin ediliyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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