Kulu'da Yoğun Sis Zincirleme Kazalara Neden Oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde yoğun sis zincirleme kazalara neden olurken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 10.30 sıralarında Kulu merkez Öğretmevleri Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun sis nedeniyle üç otomobil çarpıştı. Kazada, C.M. idaresindeki 33 ZE 417 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan E.S. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA