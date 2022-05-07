Kulu'da "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı - Haberler

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Kulu'da "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kulu'da 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlediği "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinliği yapıldı.

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlediği "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinliği yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın trafik kazalarının önlenmesi için Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlediği "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinliği Kulu'da da yapıldı. Kulu-Kozanlı yolu Düden Anadolu Lisesi önünde bulunan yaya geçidinde yapılan etkinlik polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa çalışmasıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte ekipler tarafından yoldan geçen araçlar durdurularak yayaların karşıdan karşıya güvenli şekilde geçmeleri sağlanırken, araç sürücüleri emniyet kemeri konusunda uyarıldı ve trafik konularını içeren broşürler yayalara ve araç sürücülerine dağıtıldı. Sürücülerden trafikte yasalara uymaları istendi. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Tragger, Konya, 3. Sayfa, Haberler

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