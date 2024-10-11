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Kulu'da Yaşlı Çift, Bahçeden Topladıkları Mantarla Zehirlendi

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Konya'nın Kulu ilçesinde, evlerinin bahçesinden topladıkları mantarları yiyen 75 yaşındaki Y.A. ve 73 yaşındaki eşi B.A., hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde mantardan zehirlendikleri belirlendi, durumları iyi.

Konya'nın Kulu ilçesinde evlerinin bahçesinden topladıkları mantarı yiyen yaşlı çift hastanelik oldu.

Olay, ilçeye bağlı Tavlıören Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. (75) ile eşi B.A. (73) müstakil evlerinin bahçesinde çıkan mantarları topladı. Daha sonra topladıkları mantarlardan yemek yapan çift, kısa süre sonra rahatsızlandı. Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine giden çiftin yapılan tetkiklerde yedikleri mantardan zehirlendikleri tespit edildi. Yaşlı çiftin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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