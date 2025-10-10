Haberler

Kulu'da Yakıt Tankeri ile Otomobil Çarpıştı, Yaralı Yok

Konya'nın Kulu ilçesinde bir yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve maddi hasar meydana geldi.

Konya'nın Kulu ilçesinde yakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası ucuz atlatılırken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Ankara-Konya karayolu üzeri ilçe merkezi Eski Hastane Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan S.Ö. idaresindeki 06 AC 099 plakalı Mercedes marka yakıt tankeri ile H.K. idaresindeki 06 AC 099 plakalı Audi marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili tahkikat başlattı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
