Kulu'da Yakıt Tankeri ile Otomobil Çarpıştı, Yaralı Yok

Konya'nın Kulu ilçesinde yakıt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası ucuz atlatılırken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Ankara-Konya karayolu üzeri ilçe merkezi Eski Hastane Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan S.Ö. idaresindeki 06 AC 099 plakalı Mercedes marka yakıt tankeri ile H.K. idaresindeki 06 AC 099 plakalı Audi marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili tahkikat başlattı. - KONYA