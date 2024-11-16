Kulu'da Trafik Uygulaması: 150 Bin TL Ceza Kesildi

Konya'nın Kulu ilçesinde trafik ve asayiş ekipleri uygulama yaptı. Cadde ve sokaklarda trafik kurallarına uymayan ve çeşitli evrak ve belgeleri eksik olan sürücülere toplamda 150 bin TL idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan çalışmalarda başta Atatürk Caddesi olmak üzere Cafer Baran Caddesi ve diğer caddelerde Kulu Emniyet Müdürlüğü trafik ve asayiş ekipleri tarafından rutin olarak uygulamalar yapıldı. Denetimlerde sürücülerin GBT sorgulamaları ve kullandıkları araçların her türlü evrak ve belgeleri kontrol edilerek, eksiği bulunan sürücülere toplamda 150 bin TL para cezası yazıldı. Ekipler ayrıca sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Uygulamalara devam edileceği belirtildi. - KONYA