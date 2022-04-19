Kulu'da trafik ışıklarında dilenenler canlarını tehlikeye atıyor - Haberler

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Kulu'da trafik ışıklarında dilenenler canlarını tehlikeye atıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kulu'da trafik ışıklarında dilenenler canlarını tehlikeye atıyor

Konya'nın Kulu ilçesinde trafik ışıklarında sürücülerden para dilenen şahıs, hem trafiği hem de canlarını tehlikeye düşürüyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde trafik ışıklarında sürücülerden para dilenen şahıs, hem trafiği hem de canlarını tehlikeye düşürüyor.

Kulu Otogar Kavşağında trafik ışıklarında duran araçlardan para dilenen bir şahıs hem kendi canını hem de trafiği tehlikeye soktu. 40-45 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadın dilenciye bazı sürücüler para verirken bazı sürücülerde kornaya basarak tepki gösteriyor. Sürücüler, trafiği tehlikeye sokamaması ve kenara çekilmesi hususunda uyardığı dilenciye, oradan geçen yayalar de kazaya sebebiyet verebileceğinden dolayı uyarılarda bulundu. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konya, 3. Sayfa, Haberler

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