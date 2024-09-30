Kulu'da Toz Fırtınası ve Yağmur Zincirleme Kazaya Sebep Oldu

Konya- Ankara Kara yolunda toz fırtınası ve ardından meydana gelen yağmur nedeniyle 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Konya - Ankara kara yolu üzeri Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Acıkuyu Mahallesi yol kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, toz fırtınası ve yağmur yağışının da etkili kara yolu güzergahında 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA