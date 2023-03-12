Kulu'da tırın dorsesinden düşen şahıs yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde tırın dorsesine açılan brandayı kapatmak için çıkan sürücü, şiddetli rüzgar nedeniyle dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaralandı.

Olay, Ankara Niğde Otobanı Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'nin (33) kullandığı tırın dorsesindeki branda rüzgarın etkisi ile açıldı. Açılan brandayı kapatmak için tırın dorsesi üzerine çıkan M.K., kuvvetli rüzgar nedeniyle dengesini kaybedince yere düşerek yaralandı. Olayı gören diğer vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Yaralanan sürücü, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KONYA