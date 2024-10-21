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Kulu'da Seyir Halindeki Motosiklet Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

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Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeyken aniden yanmaya başlayan plakasız motosiklet, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Olay, Konya-Ankara Kara yolu Çiçek Kent Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen vatandaşın kullandığı plakasız motosiklet bir anda yanmaya başladı. Motosikletini yol kenarına çeken vatandaşın ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yanarak hurda haline gelen motosiklet söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

konya

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