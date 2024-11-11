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Kulu'da Muhtarlık Seçimi Tartışması Kanlı Bitti

Kulu'da Muhtarlık Seçimi Tartışması Kanlı Bitti
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Konya'nın Kulu ilçesinde muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan kavgada E.Ö., Cihan Öcal'ı bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Cumartesi günü Kulu'ya bağlı Beşkardeş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Beşkardeş Mahallesinde muhtarlık seçimlerinde oy vermeme meselesinden tartışan ve bu olaydan dolayı da aralarında husumet olan E.Ö. (36) ile Cihan Öcal (42) arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında şüpheli E.Ö. yanında bulunan bıçakla Cihan Öcal'ı yaraladı. Öcal, kaldırıldığı Kulu Bölge Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlı ise jandarma tarafından suç aleti bıçakla beraber kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı E.Ö., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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