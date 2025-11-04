Kulu'da Motosiklet Denetimleri Sıklaştı

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri motosiklet denetimlerini sıklaştırdı.

Kulu'da İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri yasalara uymayan motosiklet sürücülerine göz açtırmıyor. Kulu ilçe merkezinde başta işlek caddeler olmak üzere diğer cadde ve sokaklarda yapılan denetimlerde plakasız, ehliyetsiz, kasksız, evrak ve belgeleri yetersiz olan, kural ihlali yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren motosikletlere gerekli cezai işlemler uygulandı ve trafikten men edildi. Polis ekiplerinin denetimlere aralıksız devam edeceği belirtilirken, Kulu'da trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde eksikleri olanlara toplam 62 bin lira idari para cezası kesildi. - KONYA