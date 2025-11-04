Haberler

Kulu'da Motosiklet Denetimleri Sıklaştı

Kulu'da Motosiklet Denetimleri Sıklaştı
Güncelleme:
Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri motosiklet denetimlerini sıklaştırarak kural ihlallerine karşı önlem aldı. Denetimlerde 62 bin lira ceza kesildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde polis ekipleri motosiklet denetimlerini sıklaştırdı.

Kulu'da İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri yasalara uymayan motosiklet sürücülerine göz açtırmıyor. Kulu ilçe merkezinde başta işlek caddeler olmak üzere diğer cadde ve sokaklarda yapılan denetimlerde plakasız, ehliyetsiz, kasksız, evrak ve belgeleri yetersiz olan, kural ihlali yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren motosikletlere gerekli cezai işlemler uygulandı ve trafikten men edildi. Polis ekiplerinin denetimlere aralıksız devam edeceği belirtilirken, Kulu'da trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde eksikleri olanlara toplam 62 bin lira idari para cezası kesildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
