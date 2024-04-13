Kulu'da Metruk Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Konya'nın Kulu ilçesinde metruk evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 05.45 sıralarında Kulu ilçesi Karşıyaka Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan tek katlı kullanılmayan kerpiç evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA