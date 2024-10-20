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Kulu'da Mazgal Izgarasına Ayağı Sıkışan Vatandaş Kurtarıldı

Kulu'da Mazgal Izgarasına Ayağı Sıkışan Vatandaş Kurtarıldı
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Konya'nın Kulu ilçesinde mazgal ızgarasına ayağı sıkışan M.K., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay sonrası sağlık ekipleri M.K.'ye ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye kaldırdı.

Konya'nın Kulu ilçesinde mazgal ızgarasına ayağı sıkışan vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur atık su kanalı çevresinde temizlik yapmakta olan M.K.'nin ayağı mazgal ızgarasına sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından M.K.'nin ayağı sıkıştı yerden çıkarıldı. M.K., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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