Kulu'da Kombi Bacasından Sızan Gazdan Zehirlenen 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde kombi bacasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Karapınar Mahallesi 138845 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A., K.A. ve N.D. evde kombi bacasından sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Kendilerini kötü hissetmeleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayan 3 kişi sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğal gaz dağıtım firması ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerin ilk müdahalesin ardından 3 kişi ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak gözetim altına alındı. Doğal gaz dağıtım firması ekipleri ise kombi bacasında inceleme yaptı. - KONYA