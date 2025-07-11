Kulu'da Kırmızı Işıkta Çarpışma: 1 Yaralı

Kulu'da Kırmızı Işıkta Çarpışma: 1 Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin kırmızı ışıkta çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin kırmızı ışıkta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında eski hastane kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Kulu Makas Kavşağı yönüne gitmekte olan sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 EVU 584 plakalı otomobil ile WW AG 242 yabancı plakalı otomobil kırmızı ışıkta çarpıştı. Çarpışma sonucu 06 EVU 584 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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