Üye Girişi
Haberler

Kulu'da Jandarma Ekipleri Araç Kontrolleri Yaptı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Konya'nın Kulu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında okul servisleri başta olmak üzere araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi. Kontrollerde belge, hız ve emniyet kemeri kontrolü yapıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde jandarma ekipler tarafından yapılan asayiş uygulamasında okul servisleri başta olmak üzere araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri tarafından ilçeyi mahallelere bağlayan yollarda uygulama yaptı. Okul servisleri başta olmak üzere, iş makineleri, araç ve kamyon sürücülerinin belge kontrolleri yapıldı. GBT kontrolü yapılan sürücülere jandarma ekipleri, hız ve emniyet kemeri uyarısında bulundu. Mahalle yollarında günün değişik saat ve noktalarında asayiş uygulamalarına devam edileceği öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Jandarma Konya Güvenlik Trafik 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 5 Aralık Üç Kız Kardeş 66 . bölüm CANLI İZLE! Üç Kız Kardeş CANLI İZLE! 5 Aralık Üç Kız Kardeş 66 . bölüm CANLI İZLE! Ali Yerlikaya İBB adayı mı olacak? İddialar hakkında Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi Eyvah Eyvah nerede çekildi? Eyvah Eyvah oyuncuları, konusu ve fragmanı! Eyvah Eyvah ne zaman çekildi? Başak Demirtaş İBB adayı mı olacak? HEDEP İstanbul adayı belli oldu mu? Eyvah Eyvah filmi oyuncuları! Eyvah Eyvah ne zaman çekilmiştir? Eyvah Eyvah filmi konusu, oyuncuları ve Eyvah Eyvah özeti! Osman Gürün aday mı? 2024 yerel seçimlerde Osman Gürün Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olacak mı? Müslüm Gürses neden öldü? Müslüm Gürses ölüm nedeni ne, ölüm sebebi ne? 10 bin polis alımı ne zaman? 10 BİN POLİS ALIM ŞARTLARI NELERDİR? Bakan Yerlikaya duyurdu Müslüm Gürses kaç yaşında öldü? Müslüm Gürses ne zaman öldü? Müslüm Gürsesneden hayatını kaybetti? Müslüm Gürses ne zaman öldü? Müslüm Gürses şarkıları, sözleri Müslüm filmi nerede çekildi? Müslüm filmi ne zaman çıktı? Müslüm filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title