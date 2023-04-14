Kulu'da elektrikli motosiklet kazası: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Tuzkaya Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşiyle birlikte ekmek almaya giden 14 yaşındaki M.K.'nin kullandığı elektrikli motosiklet seyir halindeyken devrildi. Kazada elektrikli motosikletin sürücüsü M.K. ile arka koltukta oturan E.K. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Kulu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - KONYA