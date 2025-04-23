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Kulu'da Çatı Ustası Yükseklikten Düşerek Yaralandı

Kulu'da Çatı Ustası Yükseklikten Düşerek Yaralandı
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Konya'nın Kulu ilçesinde inşaat halindeki bir evin çatısını çatmaya çalışan çatı ustası, dengesini kaybederek yaklaşık üç metre yükseklikten beton zemine düştü. Olay sonucu ağır yaralanan ustaya sağlık ekipleri müdahale etti.

Konya'nın Kulu ilçesinde tek katlı inşaatın çatısını çatmaya çalışırken yaklaşık üç metre yükseklikten beton zemine düşen çatı ustası hastanelik oldu.

Olay, Kulu merkezde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı ustası E.E.U. çalışmak için inşaat halindeki evin çatısına çıktı. Çatıyı çatmak için çalışırken dengesini kaybeden E.E.U. beton zemine düşerek ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk tedavisi olay yerinde yapılan yaralı Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalede vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen E.E.U. ambulansla Konya'ya sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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