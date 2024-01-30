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Kulu'da 2 yaşındaki çocuğa kaynar su döküldü

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Konya'nın Kulu ilçesinde elektrikli su ısıtıcısında kaynayan suya dokunan 2 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'nın Kulu ilçesinde üzerine kaynar su dökülen 2 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kulu merkez Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, elektrikli su ısıtıcısında kaynayan suya dokunan 2 yaşındaki O.M.G., suyun üzerine dökülmesi sonucu yaralandı. Başında ve kolunda yanıklar oluşan küçük çocuk, ailesinin çağırdığı ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan küçük çocuk, ardından tedavisinin yapılması için Konya'ya sevk edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karşıyaka Konya Kaza 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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