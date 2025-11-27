Kültürel Varlıkların İzinsiz Satışı İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kültür ve tabiat varlıklarının izinsiz olarak satışının yapıldığı tespit edilerek soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda çeşitli ebat ve boyutlarda Yunan, Roma ve Osmanlı İmparatorluk dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 286 adet eser ve obje ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İmar Suçları Soruşturma Bürosunca kültür ve tabiat varlıklarının izinsiz olarak satışının yapıldığı tespit edilerek soruşturma başlatıldı. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet suçundan başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheliye ait olduğu tespit edilen 9 ikamet ve 3 iş yerinde yapılan aramalarda çeşitli ebat ve boyutlarda Yunan, Roma ve Osmanlı İmparatorluk dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 286 adet eser ve obje ele geçirildi. 7 şüphelinin yakalandığı operasyonda 1 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL