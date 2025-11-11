Kulp'taki Viyadük Çökmesi: 3 Ölü, 2 Yaralı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde viyadükte meydana gelen çökmede 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kulp-Muş karayolu üzerinde yapımı devam eden viyadük inşaatının iskelesinde çökme meydan geldi. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Şeyhmus Anuştekin (45), Tahsin Dere (45) ve Salih Lale (52) hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Mehmet Şirin Y. (50) ile Cüneyt N. (36) hastaneye sevk edildi.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR