Haberler

Kulp'taki Viyadük Çökmesi: 3 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde inşaat halindeki viyadükte meydana gelen çökme sonucunda 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde viyadükte meydana gelen çökmede 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kulp-Muş karayolu üzerinde yapımı devam eden viyadük inşaatının iskelesinde çökme meydan geldi. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Şeyhmus Anuştekin (45), Tahsin Dere (45) ve Salih Lale (52) hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Mehmet Şirin Y. (50) ile Cüneyt N. (36) hastaneye sevk edildi.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı

Skandal kutlama! Baklava dağıttı
İddianamede en dikkat çeken detay! İşte İmamoğlu'ndan sonraki 2. adam

İddianamede en dikkat çeken detay! İşte İmamoğlu'ndan sonraki 2. adam
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?

Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?
Yıllar sonra gelen tesadüf: Gül Sunal ile İzzet Günay trafikte karşılaştı

Fatma Girik'in unutulmaz rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Adı bahis skandalına karışan Ersin Destanoğlu esti gürledi

Adı bahis skandalına karışan Ersin esti gürledi
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Dursun Özbek: 4-5 sene önce bahis oynayanla 1-2 hafta önce oynayan aynı teraziye konulmamalı

Gündeme bomba gibi düşecek uyarıda bulundu: Aynı teraziye koymayın
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.