Kulp'ta şehit düşen orman işçileri, kabirleri başında dualarla anıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 2 yıl önce odun toplamaya giderken PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen işçiler şehadetinin yıl dönümünde kabirleri başında dualarla anıldı

Şehitlerin defnedildiği Kulp Merkez Mezarlığı'nda düzenlenen törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Törene, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, şehitlerin aileleri, şehit ve gazi yakınları, ilçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erkan Özgür, AK Parti Kulp İlçe Başkanı Abdulselam Toprak, Vatan Anadolu Güvenlik Korucusu Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı Nihat Can ile birlikte çok sayıda vatandaş ve Güvenlik Korucusu katıldı. Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet yaptığı konuşmada "İlçemizdeki göreve başladığım yaklaşık altıncı ayında, Güleç Mahallesinde meydana gelen patlama olayında, o gün rızıkları peşinde olan orman işçilerimizin, şehadet haberiyle uyandık o günün sabahına, Allah mekanlarını cennet eylesin. 5 şehidimiz olmuştu o gün. Yani terör örgütünün zalim yüzünü gösterdiği bir günde o gün, sadece ekmeği peşinde olan, sadece rızkı peşinde olan, işte burada evlatları da var, yakınları da var. Sadece yevmiyenin peşinde olan insanlara nasıl kıydıklarını, o gün orada görmüş olduk. Onların bizlere emanetleri, onların kalanlarına hep sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sahip çıkacağız, hep yanlarındayız. Rabbim tekrardan böyle günleri göstermesin. Şehitlerin evlatları bizim emanetimiz. Başımızın üzerinde yerleri var. Her zaman mekanları cennet olsun tekrardan" dedi.

Kulp ilçesine bağlı Güleç Mahallesi kırsalında 8 Nisan 2020'de odun toplamaya giden işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Sedat Hazar (39), Burhan Tanrıkulu (38), Ahmet Erboğa (32), Alaattin Yıldız (50) ve Hacı Akdeniz (50) olmak üzere toplam 5 işçi şehit olmuştu. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa