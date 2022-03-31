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Kullanmayı bilmediği motosikleti çalan hırsızın komik anları kameralarda

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kullanmayı bilmediği motosikleti çalan hırsızın komik anları kameralardaBURSA Bursa'da motosiklet kullanmayı bilmeyen hırsızlık şüphelisi, motosiklet çalınca ortaya komik anlar çıktı.

Kullanmayı bilmediği motosikleti çalan hırsızın komik anları kameralarda

BURSA Bursa'da motosiklet kullanmayı bilmeyen hırsızlık şüphelisi, motosiklet çalınca ortaya komik anlar çıktı. Bu anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli şahıs motosikleti çaldıktan sonra hızlıca kaçmak bölgeden kaçmak istedi. Motosiklet ile kaçmak isterken park halindeki araçlara çarpan acemi hırsız, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hırsız güçlükle de olsa motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Bursa Polisi de olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı

Kullanmayı bilmediği motosikleti çalan hırsızın komik anları kameralarda

Kullanmayı bilmediği motosikleti çalan hırsızın komik anları kameralarda

Kullanmayı bilmediği motosikleti çalan hırsızın komik anları kameralarda

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - 3. Sayfa

Motosiklet, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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