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Kullanılmayan eski bina, alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

Kullanılmayan eski bina, alev alev yandıBURSA Bursa'nın Gemlik ilçesinde kullanılmayan eski bir bina alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kullanılmayan eski bina, alev alev yandı

BURSA Bursa'nın Gemlik ilçesinde kullanılmayan eski bir bina alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Gemlik ilçesi Değirmen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan eski bir binada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık yarım saat müdahale ederek kontrol altına aldı. Kullanılmayan evin alev alev yanma anı ise cep telefon kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Bursa 3. Sayfa Haberler

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