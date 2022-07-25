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Yangında kullanılmaz hale gelen 2 katlı kerpiç ev ekipler tarafından yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yangında kullanılmaz hale gelen 2 katlı kerpiç ev ekipler tarafından yıkıldı

Yangında kullanılmaz hale gelen 2 katlı kerpiç ev ekipler tarafından yıkıldı Karaman'da çıkan yangında kullanılamaz hale gelen 2 katlı metruk kerpiç ev, tehlike arz etmesi üzerine belediye tarafından kepçeyle yıkıldı.

Yangında kullanılmaz hale gelen 2 katlı kerpiç ev ekipler tarafından yıkıldı

KARAMAN - Karaman'da çıkan yangında kullanılamaz hale gelen 2 katlı metruk kerpiç ev, tehlike arz etmesi üzerine belediye tarafından kepçeyle yıkıldı.

Yangın, Mansurdede Mahallesi 76. Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, evden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi. Yangın yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Evin kerpiç ve ahşap olmasından dolayı alevler söndürülürken soğutma çalışmaları uzun sürdü. Kimsenin yaşamadığı ev, itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Bir bölümü daha önceden yıkılmış olan metruk evin tehlike arz etmesi sebebiyle belediye yıkma kararı aldı. Yangın yerine gelen 2 kepçe evi saniyeler içinde yıktı. Polis, evin madde bağımlısı kişiler tarafından yakılmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Dağlı - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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