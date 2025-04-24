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Kullandığı traktörün altında kaldı

Kullandığı traktörün altında kaldı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 18 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 18 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Kaza, Salihli'nin kırsal Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirhan Yiğen (18) sevk ve idaresindeki 45 AFL 249 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mahalle içinde devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Emirhan Yiğen'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yiğen'in cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Emirhan Yiğen'in Şehit Mustafa Serin İmam Hatip Lisesi 12.sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazaya kurban giden 12. sınıf öğrencisi Emirhan Yiğen, Karaağaç Mahalle Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığında toprağa verildiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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