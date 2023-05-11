Kullandığı traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan çiftçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesi Altındağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 46 yaşındaki Mehmet Dağdelen 27 N 1929 plakalı traktörü ile fıstık arazisini sürerken kontrolü kaybederek devrildi. Feci kazanın ardından Mehmet Dağdelen, kullandığı traktörün altında kalarak ağır yaralandı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede traktör altında kalan sürücü Mehmet Dağdelen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Feci şekilde ölen traktör sürücüsü Dağdelen'in cansız bedeni, olay yerinde tamamlanan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin, yapılacak işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.