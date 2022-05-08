Kullandığı motosikletten düşen kasksız sürücü öldü - Haberler

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Kullandığı motosikletten düşen kasksız sürücü öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kullandığı motosikletten düşen kasksız sürücü öldü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletten düşen kasksız sürücü hayatını kaybetti.

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek motosikletten düşen kasksız sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Sevinçli (52) idaresindeki 45 ADT 21 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen motosikletten düşen Sevinçli, başını yere çarparak ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan Salih Sevinçli burada hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Sevinçli'nin motosiklet kullanırken kask takmadığı öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunusemre, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

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