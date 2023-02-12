Küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim yanmadı

Manisa'nın Kula ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, evdeki Kur'an-ı Kerim'in yanmadığını fark eden itfaiye ekibi, Kur'an-ı vatandaşlara teslim etti.

Manisa'nın Kula ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, evdeki Kur'an-ı Kerim'in yanmadığını fark eden itfaiye ekibi, Kur'an-ı vatandaşlara teslim etti.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kula ilçesi Kızılkaya Mahallesi 159 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Yılmaz'a ait tek katlı evin çatısından alevler yükseldiğini gören mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında Yılmaz'a ait ikamet kullanılamaz hale geldi.

Kur'an-ı Kerim yanmadı

Yangın sonrası ev, içindeki eşyalarla birlikte yanarak kullanılamaz hale geldi. Ancak evin içinde Kur'an-ı Kerimin yanmadığını fark eden itfaiye personelleri, Kur'an-ı Kerim'i mahalleli vatandaşlara teslim etti.

Yangın mahallinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - MANİSA