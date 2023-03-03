Kulaklığı çalıp cinsel organına sakladı, kameralara yakalandı 3. Sayfa Haberleri Bursa'da telefoncudan çaldığı kulaklığı cinsel organına saklayıp kaçan şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı. Bursa'da telefoncudan çaldığı kulaklığı cinsel organına saklayıp kaçan şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs girdiği telefoncudaki çalışanların dalgınlığından yararlanarak tezgah üzerinden kulaklık çalıp cinsel organına koyarak ortadan kayboldu. Şüphelinin hırsızlık yapması ve suç ortağıyla kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yıldırım Bursa 3. Sayfa Haberler

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