Kula İlçe Jandarma'sından Kaçak Sigara Operasyonu

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında durdurdukları bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada, 2 şüpheli şahsa ait olduğu değerlendirilen 2 bin 500 adet bandrolsüz sigara ele geçirdi.

Kaçakçılıkla mücadelede suçlulara göz açtırmayan Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, önceki gün İzmir-Ankara D300 karayolundaki uygulama noktasında durdurdukları bir yolcu otobüsünde uygulama yaptı. Yapılan aramada O.O. (57) ve Y.A. (24) isimli şahıslara ait olduğu değerlendirilen 2 bin 500 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaralara el konulurken, 2 şüpheli şahıs Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - MANİSA