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Kula İlçe Jandarma'sından Kaçak Sigara Operasyonu

Kula İlçe Jandarma'sından Kaçak Sigara Operasyonu
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Kula İlçe Jandarma Komutanlığı, durdurduğu yolcu otobüsünde ele geçirdiği 2 bin 500 adet bandrolsüz sigara ile kaçakçılıkla mücadelede bir başarı daha elde etti. İki şüpheli serbest bırakıldı.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında durdurdukları bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada, 2 şüpheli şahsa ait olduğu değerlendirilen 2 bin 500 adet bandrolsüz sigara ele geçirdi.

Kaçakçılıkla mücadelede suçlulara göz açtırmayan Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, önceki gün İzmir-Ankara D300 karayolundaki uygulama noktasında durdurdukları bir yolcu otobüsünde uygulama yaptı. Yapılan aramada O.O. (57) ve Y.A. (24) isimli şahıslara ait olduğu değerlendirilen 2 bin 500 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaralara el konulurken, 2 şüpheli şahıs Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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