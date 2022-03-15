Kula'da güneş enerji santralinden 180 bin TL değerinde bakır kablo çalındı - Haberler

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Kula'da güneş enerji santralinden 180 bin TL değerinde bakır kablo çalındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kula'da güneş enerji santralinden 180 bin TL değerinde bakır kablo çalındı

Manisa'nın Kula ilçesinde güneş enerji panellerine ait yaklaşık 180 bin TL değerinde 12 bin metre bakır kablonun çalınmasının ardından jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Manisa'nın Kula ilçesinde güneş enerji panellerine ait yaklaşık 180 bin TL değerinde 12 bin metre bakır kablonun çalınmasının ardından jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, H.K.(39) isimli vatandaş, Manisa'nın Kula ilçesinde güneş enerji panellerine ait bakır kabloların çalındığını İlçe Jandarma Komutanlığı'na ihbar etti. Şahsın ihbarının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, güneş enerji panellerine ait 6 milimetre çapında ve 12 bin metre uzunluğunda, yaklaşık 180 bin TL değerinde olan bakır kablonun çalındığını tespit etti. Güvenlik görevlisinin çalışmadığı tespit edilen güneş enerji santralinde, 2 adet güvenlik kamerasının altında bulunan fens tellerinin açılarak santrale giriş yapıldığının değerlendirilmesi üzerine güvenlik kameraları incelemeye alındı. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemede ise şüphelilere ait olabileceği değerlendirilen 1 adet ayakkabı izi tespit edilip, ölçekli fotoğraf çalışması yapıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürütülürken, fail ya da faillerin araştırılmasına devam ediliyor. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türk Lirası, Hisarcık, Manisa, Enerji, 3. Sayfa, Haberler

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