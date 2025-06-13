Küfürleşme Kavgasında Pompalı Tüfekle Ateş Açıldı: 5 Yaralı

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Afyonkarahisar'da iki grup arasında küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada 18 yaşındaki D.Y., pompalı tüfekle ateş açarak 5 kişiyi yaraladı. Olay sonrası D.Y. gözaltına alındı ve savcılık soruşturma başlattı.

Afyonkarahisar'da küfürleşme meselesi yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açan 18 yaşındaki bir genç 5 kişiyi vurdu.

Olay, Fatih Mahallesi 747. Sokak'ta dün gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında iddiaya göre küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzere

D.Y. (18), pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri ise D.Y.'yi olayda kullandığı tüfekle gözaltına aldı.

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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