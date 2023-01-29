Kudüs'te yeni saldırı: 2 yaralı 3. Sayfa Haberleri Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 2 İsrailli yaralandı. Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 2 İsrailli yaralandı. Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesinde İsrailli yerleşimcilere ateş açıldı. Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İsrail polisinden yapılan açıklamada, saldırıda 2 kişinin yaralandığı, saldırganın ise etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KUDÜS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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