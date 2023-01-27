Kudüs'te sinagoga silahlı saldırı: 8 ölü, 10 yaralı 3. Sayfa Haberleri - Kudüs'te sinagoga silahlı saldırı: 8 ölü, 10 yaralı Kudüs'ün Neve Yaakov Mahallesi'ndeki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. - Kudüs'te sinagoga silahlı saldırı: 8 ölü, 10 yaralı KUDÜS - Kudüs'ün Neve Yaakov Mahallesi'ndeki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Kudüs'ün doğusundaki Neve Yaakov Mahallesi'nde bulunan bir sinagogta silahlı saldırı meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi. Polis, olay yerine aracıyla gelen ve etrafa ateş açan şüphelinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kudüs 3. Sayfa Güncel Haberler

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